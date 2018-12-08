08 Декабря 2018
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Общество В России

Минстрой в 2019 году перезапустит программу переселения из аварийного жилья

Министерство строительства с 1 января 2019 г. перезапустит программу переселения из аварийного жилья, рассказал глава ведомства Владимир Якушев на дискуссионной площадке съезда "Единой России", передает корреспондент Накануне.RU.

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Три региона не успевают завершить переселение к 1 января 2019 г., вместе с тем в течение года другие субъекты заявили о дополнительном аварийном фонде.

"Несмотря на то, что проект был закрыт с точки зрения федерального финансирования в 2018 году, 33 субъекта продолжали вести данную программу только за счет региональных средств. Это говорит о том, что программа востребована", – сказал Якушев.

Уменьшение аварийного фонда - одно из направлений проекта "Жилье и городская среда".До 20 июля Минстрой подготовит предложения по переселению.

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Минстрой в 2019 году перезапустит программу переселения из аварийного жилья

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Теги: Владимир Якушев, съезд Единой России,



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