Литва увеличит военную поддержку Украине

Литва увеличит военную поддержку Украине: направит больше амуниции, военных экспертов. Об этом сообщила президент балтийской республики Даля Грибаускайте.

Литва также планирует направить в страну больше экспертов по кибербезопасности для отражения гибридных атак во время выборов, сказала Грибаускайте на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Помимо военной, Литва увеличит гуманитарную поддержку Украины. Речь идет о выделении дополнительных 30 тысяч евро.

Как сообщало Накануне.RU, Литва ввела санкции против России из-за задержания украинских кораблей.