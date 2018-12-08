Володин предложил создать единый список террористических организаций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая в Тегеране на конференция спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции, предложил создать единый список террористических организаций.

"Нам необходимо иметь общее понимание того, что такое терроризм, <…>, не допускать двойного толкования их действий. Мы должны лишить терроризм финансовой подпитки, которая зачастую идет от наркоторговли и транснациональной преступности",— приводит его слова РИА Новости.

Спикер Госдумы добавил, что международному сообществу важно наладить сотрудничество для прекращения распространения террористических или экстремистских идеологий.

Напомним, Володин возглавляет делегацию депутатов Госдмуы.