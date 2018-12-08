08 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Великобритания подготовила новый "черный список" российских бизнесменов

Британский премьер Тереза Мэй одобрила новый "черный список" российских бизнесменов, близких к Кремлю. По данным The Daily Telegraph, цель санкций - ограничить возможность участников списка свободно работать и передвигаться в Великобритании.

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В список вошли Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Алишер Усманов, Игорь Сечин и братья Ротенберги. Отметим, что большая часть из них уже входит в санкционные списки США и Европы.

Ранее Лондон выслал 23 российских дипломата из-за "дела Скрипалей".

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Великобритания подготовила новый "черный список" российских бизнесменов

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Теги: черный список, Тереза Мэй,



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