В ФСБ рассказали об угрозах применения оружия со стороны Украины

Украинский флот угрожал российским кораблям применением оружия на поражение, рассказал на брифинге заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Алексей Вольский. По его словам, провокации происходили в Азовском море, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил журналистам Вольский, с августа 2018 г. украинские погранкатера в радиоэфире заявляли о том, что, если российские корабли приблизятся к ним ближе, чем на 3,5 км, по ним будет открыт огонь на поражение.

Кроме того, украинские судна в октябре российским пограничникам применением оружия угрожали бронекатеры ВМС Украины, которые сопровождали судно под флагом Болгарии.

В то же время российские корабли не угрожали украинским судам, заявил Вольский.

Напомним, в ноябре были задержаны украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые нарушили границу России и двигались в сторону Керченского пролива.