08 Декабря 2018
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Экономика В России

В Минфине рассказали, от чего "колбасит" российскую экономику

Российскую экономику от изменения цен на нефть стало "колбасить" меньше, чем три года назад, заявил министр финансов России Антон Силуанов на съезде "Единой России".
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По его словам, зависимость сохранилась, но совершенно на других качественных уровнях.

"То есть изменение цен на нефть, изменение внешних условий мы замечаем гораздо меньше, чем все это было три года назад", - приводит слова Силуанова ТАСС.

Как сообщало Накануне.RU, ноябрьское падение цен на нефть умеренно отразилось на курсе рубля. Однако в случае снижения стоимости барреля аналитики по-прежнему прогнозируют значительные последствия для российской экономики.

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В Минфине рассказали, от чего "колбасит" российскую экономику

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Теги: Антон Силуанов, Минфин, экономика, съезд Единой России



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