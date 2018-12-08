В Минобороны РФ ответили на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо

Министерство обороны России назвало заявление Госдепа по сирийскому Алеппо попыткой обелить действующих в Идлибе боевиков. Накануне Госдеп США заявил, что в сирийском Алеппо в конце ноября не было химической атаки, а имел место якобы инцидент с применением слезоточивого газа правительственными силами.

"Заявление Госдепартамента США не что иное как попытка обелить действующих в Идлибе международных террористов, связанных с псевдоспасателями из "Белых касок", подставившими своей провокацией западных покровителей", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны напомнили, что пики поставок террористам и "Белым каскам" отравляющих веществ западными спецслужбами совпали по времени с заявлениями Вашингтона о готовности нанести удар по Сирии, сообщает РИА Новости.

В Москве расценивают "истеричное заявление" Госдепа о якобы "фальсификации" применения террористами отравляющих веществ против мирного населения "попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования", подчеркнули в министерстве.

Напомним, в результате химатаки 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. В ходе разведывательных действий в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб удалось обнаружить огневые средства, из которых террористы наносили удары по Алеппо. Российские самолеты в ответ атаковали позиции боевиков.