В Минобороны РФ ответили на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо

08 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК За рубежом

В Минобороны РФ ответили на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо

Министерство обороны России назвало заявление Госдепа по сирийскому Алеппо попыткой обелить действующих в Идлибе боевиков.

Накануне Госдеп США заявил, что в сирийском Алеппо в конце ноября не было химической атаки, а имел место якобы инцидент с применением слезоточивого газа правительственными силами.

"Заявление Госдепартамента США не что иное как попытка обелить действующих в Идлибе международных террористов, связанных с псевдоспасателями из "Белых касок", подставившими своей провокацией западных покровителей", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны напомнили, что пики поставок террористам и "Белым каскам" отравляющих веществ западными спецслужбами совпали по времени с заявлениями Вашингтона о готовности нанести удар по Сирии, сообщает РИА Новости.

В Москве расценивают "истеричное заявление" Госдепа о якобы "фальсификации" применения террористами отравляющих веществ против мирного населения "попыткой грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования", подчеркнули в министерстве.

Напомним, в результате химатаки 46 человек, в том числе восемь детей, получили химическое поражение. В ходе разведывательных действий в демилитаризованной зоне сирийской провинции Идлиб удалось обнаружить огневые средства, из которых террористы наносили удары по Алеппо. Российские самолеты в ответ атаковали позиции боевиков.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Минобороны РФ ответили на заявления Госдепа по химатаке в Алеппо

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минобороны, Алеппо, Химическая атака, Госдп, боевики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.11.2018 16:48 Мск ВКС России разбомбили позиции боевиков в Сирии, которые совершили хлорную атаку на мирное население
Ранее 25.11.2018 07:47 Мск В Алеппо боевики обстреляли жилые кварталы зарядами с хлором: пострадали по меньшей мере 65 человек

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 652

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети