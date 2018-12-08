Россия сократит добычу на 228 тыс. баррелей в сутки

Из общего сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК + на Россию приходится 228 тыс. баррелей в сутки, рассказал министр энергетики России Александр Новак. Это на 2% меньше, чем октябрьский уровень добычи.

Напомним, страны ОПЕК и производители, не входящие в картель, решили сократить добычу на 1,2 млн баррелей.

Россия с момента окончания действия прошлого соглашения увеличила добычу до 11,4 млн баррелей в сутки. Сокращения уровня добычи в России займет несколько месяцев, сообщил Новак. В ближайшее время министр проведет встречу с представителями российских нефтедобывающих компаний.

Как сообщало Накануне.RU, российские нефтяники планировали в 2019 г. увеличить объемы добычи.