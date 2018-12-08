Порошенко сфотографировался с десантником со знаком СС

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook фото с украинскими десантниками. На одежде одного из них видна эмблема дивизии СС "Мертвая голова" - череп со скрещенными костями.

"Даже "наклейка" на бронежилете вполне показывает уровень дисциплины в этом подразделении. Это неуставная форма одежды.Ему и "самопал" в следующий раз захочется из разряда "шмайсер". Отличная "реклама", - комментируют пользователи.

СС были основным организатором террора и уничтожения людей по расовым признакам, политическим убеждениям и государственной принадлежности как в Германии, так и в оккупированных ею странах, напоминает РИА Новости. Нюрнбергский трибунал признал "всех лиц, которые были официально приняты в члены СС", преступниками.