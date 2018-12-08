Украинская "бригада будущего" получит советские танки

Новое подразделение морской пехоты Украины, получившее название "бригада будущего", получит на вооружение танки, собранные еще в Советском союзе. О "современной" технике в интервью "Народной армии" рассказал полковник Николай Палас.

По его словам, на вооружении у бригады будут танки Т-80, и бронетранспортеры БТР-7 - модернизированная версия советского БТР-70. В числе оружия - бронеавтомобили"Варта", ПТРК "Стугна-П".

Как ранее сообщало Накануне.RU, ранее армия Украины получила от Пентагона оружие, часть которого оказалась непригодной, журналисты The Washington Post назвали его "металлоломом".