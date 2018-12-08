08 Декабря 2018
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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге легковушка залетела под КамАЗ

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля - Токарей столкнулись Opel и КамАЗ. Один человек погиб.

Как сообщили Накануне.RU в службе спасения СОВА, водитель легкового авто двигался на красный сигнал светофора. Машина въехала в борт КамАЗа со стороны топливного бака. Грузовик развернуло от удара.

ДТП Крауля - Токарей(2018)|Фото: "Телевизионная группа "Служба спасения"СОВА"

Водитель автомобиля Opel доставлен в больницу, один человек погиб.

ДТП Крауля - Токарей(2018)|Фото: "Телевизионная группа "Служба спасения"СОВА"

"Один доставлен в ГКБ №36 с травмами различной степени тяжести. По данному факту проводится дознание" - сообщил ответственный по полку ДПС Алексей Кузеванов.

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В Екатеринбурге легковушка залетела под КамАЗ

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Теги: ДТП Крауля - Токарей, погибший



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