08 Декабря 2018
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Политика Свердловская область

Глава фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга получила новый партийный пост

Руководитель фракции "Единой России" в екатеринбургской городской думе Ира Овчинникова вошла в состав президиума Совета руководителей фракций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Овчинникова вошла в президиум в рамках ротации. В 2019 г. Совет руководителей фракций планирует усилить работу в регионах.

"Это очень ответственно. Президиум – это первая, передовая линия фракции "Единой России", здесь формируется повестка партии. И важно донести мнение коллег-однопартийцев до президиума", - прокомментировала новый пост Ира Овчинникова.

Напомним, во втором дне съезда "ЕР" примет участие президент России Владимир Путин.

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Глава фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга получила новый партийный пост

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Теги: Ира Овчинникова, Единая Россия, Съезд Единой России



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