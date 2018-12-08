Глава фракции "Единой России" в гордуме Екатеринбурга получила новый партийный пост

Руководитель фракции "Единой России" в екатеринбургской городской думе Ира Овчинникова вошла в состав президиума Совета руководителей фракций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "ЕР".

Овчинникова вошла в президиум в рамках ротации. В 2019 г. Совет руководителей фракций планирует усилить работу в регионах.

"Это очень ответственно. Президиум – это первая, передовая линия фракции "Единой России", здесь формируется повестка партии. И важно донести мнение коллег-однопартийцев до президиума", - прокомментировала новый пост Ира Овчинникова.

Напомним, во втором дне съезда "ЕР" примет участие президент России Владимир Путин.