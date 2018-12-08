08 Декабря 2018
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Политика Центральный ФО

"Единая Россия" объявила о приезде Путина и Медведева на съезд

Во втором дне работы XVIII съезда "Единой России" примут участие президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение пресс-службы "ЕР".
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Медведев проведет пленарное заседание и совместное заседание высшего и генерального советов партии. Кроме того председатель "ЕР" посетит зону презентации партийной работы, где ему расскажут о новых проектах и итогах работы за 2018 г.

На пленарном заседании будут утверждены кадровые изменения в руководящих и центральных органах партии.

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"Единая Россия" объявила о приезде Путина и Медведева на съезд

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Теги: съезд Единой России, Владимир Путин, Дмитрий Медведев



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