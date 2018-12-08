"Единая Россия" объявила о приезде Путина и Медведева на съезд

Во втором дне работы XVIII съезда "Единой России" примут участие президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на сообщение пресс-службы "ЕР".

Медведев проведет пленарное заседание и совместное заседание высшего и генерального советов партии. Кроме того председатель "ЕР" посетит зону презентации партийной работы, где ему расскажут о новых проектах и итогах работы за 2018 г.

На пленарном заседании будут утверждены кадровые изменения в руководящих и центральных органах партии.