Минфин США дал новую отсрочку Дерипаске

Минфин США в очередной раз продлил срок завершения сделок с компаниями бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет о подсанкционных "Русале", En+, "Группе ГАЗ" и "Евросибэнерго". Контракты с компаниями иностранные инвесторы должны закрыть до 21 января, к этому же сроку предписано продать акции активов.

В октябре Минфин отложил срок до 7 января.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции против "Русала" направлены лично на Дерипаску, который попал в "черный список" Минфина, с целью заставить миллиардера "изменить поведение".

С момента введения санкций Дерипаска снизил свое участие в отдельных компаниях.