08 Декабря 2018
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Политика В России

Минфин США дал новую отсрочку Дерипаске

Минфин США в очередной раз продлил срок завершения сделок с компаниями бизнесмена Олега Дерипаски. Речь идет о подсанкционных "Русале", En+, "Группе ГАЗ" и "Евросибэнерго". Контракты с компаниями иностранные инвесторы должны закрыть до 21 января, к этому же сроку предписано продать акции активов.

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В октябре Минфин отложил срок до 7 января.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что санкции против "Русала" направлены лично на Дерипаску, который попал в "черный список" Минфина, с целью заставить миллиардера "изменить поведение".

С момента введения санкций Дерипаска снизил свое участие в отдельных компаниях.

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Минфин США дал новую отсрочку Дерипаске

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Теги: Олег Дерипаска, Минфин США, санкции



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Ранее 12.10.2018 17:15 Мск Минфин США в очередной раз продлил срок завершения сделок с компаниями Дерипаски

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