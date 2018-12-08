На рэп-концерте в Италии погибли шесть человек

В итальянском ночном клубе Lanterna Azzurra из-за давки во время концерта рэпера Сфера Эббаста погибли шесть человек. Пять из них несовершеннолетние.

На концерте кто-то распылил перцовый баллончик, сообщает газета "Коррьере делла сера". Пострадали 120 человек, 60 госпитализированы, жизнь части из них находится в опасности.

Очевидцы сообщали, что запасные выходы клуба были закрыты, однако полиция эти сведения опровергла.

Как сообщало Накануне.RU, самой крупной трагедией в российском клубе стал пожар в пермской "Хромой лошади", где погибли 156 человек.