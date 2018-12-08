08 Декабря 2018
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Спорт Курганская область

За шесть секунд до конца. "Зауралье" в домашнем матче уступило тольяттинской "Ладе"

Игроки хоккейного клуба "Зауралье" на домашней арене уступили лидеру чемпионата ВХЛ, тольяттинской "Ладе" с минимальным счетом 2:3, передает корреспондент Накануне.RU.

Все три периода шла абсолютно равная игра, дело дошло до овертайма. За шесть секунд до конца тольяттинец Семен Кизимов отправил шайбу в створ ворот зауральского вратаря.

Как отметил главный тренер "Лады" Анатолий Емелин, игра была хорошей.

"Ребят поздравляю с победой. Была хорошая, равная игра. В овертайме нам больше повезло, забили в конце", - отметил тренер.

Зауралье, Лада, хоккей, ВХЛ(2018)|Фото:Накануне.RU

Главный тренер зауральцев Альберт Логинов согласился с коллегой и добавил, что игра на самом деле была равной.

"Видно, что обе команды несвежие, потому что последние два месяца скачем "галопом по Европам". То тренируемся по десять дней в перерывах, то времени на восстановление даже не хватает. Да, единственная ошибка в овертайме привела сегодня к нашему поражению", - сказал Логинов.

Зауралье, хоккейный клуб(2018)|Фото:Накануне.RU

Следующая игра зауральской команды также пройдет дома с игроками хоккейного клуба "ЦСК ВВС" из Самары.

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За шесть секунд до конца. "Зауралье" в домашнем матче уступило тольяттинской "Ладе"

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Теги: ВХЛ, Лада, Тольятти, Зауралье, хоккей, турнир



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