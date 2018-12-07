07 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР

Апелляционный суд оставил под арестом бывшего президента Армении Кочаряна

Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции об аресте экс-президента страны Роберта Кочаряна.

Напомним, он был арестован 27 июля по решению суда в рамках дела о разгоне акций протеста в Ереване 1 марта 2008 года.

взрыв воздушных шаров, ереван, митинг(2012)|Фото:vesti.ru

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на News.am и его собеседника — адвоката подсудимого Айка Алумяна, жалоба стороны защиты рассматривалась с 27 ноября при участии шести прокуроров, в том числе генпрокурора Армении Артура Давтяна.

По словам юриста, Кассационный суд не принимал решения о снятии неприкосновенности с Кочаряна.

"Не знаю, конечно, пока не получит (решение суда, — прим.), не будет арестован", — передаёт "Ъ" ответ Алумяна на вопрос о том, будет ли экс-президент арестован после вынесения судебного вердикта.

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Апелляционный суд оставил под арестом бывшего президента Армении Кочаряна

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Теги: Роберт Кочарян, Армения, суд, арест



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