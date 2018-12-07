Украина и Великобритания выбирают сценарий химической атаки в Донбассе

Украинские власти и их британские кураторы пока не определились с вариантом применения отравляющих веществ в Донбассе при организации провокации. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

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По его словам, разведка сообщает, что украинское командование настаивает на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт "Белых касок" в Сирии, а кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения, мотивируя это тем, что постановки в Сирии не имели желаемого эффекта. Для разрешения спора решено привлечь высшее киевское руководство, включая президента Петра Порошенко.

При этом в захваченных городах Донбасса были проведены учения по ликвидации последствий химического загрязнения. На самом деле проводилась подготовка экстренных служб Мариуполя и Дзержинска (переименован в Торецк) к осуществлению химической провокации, сообщил Басурин.

Напомним, в ноябре в Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации. Также ВСУ отрабатывают тактику уличных боев в зоне химического заражения. Провокация должна стать поводом для нанесения массированного ракетного удара по Донбассу.