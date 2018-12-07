Украина и Великобритания выбирают сценарий химической атаки в Донбассе
Украинские власти и их британские кураторы пока не определились с вариантом применения отравляющих веществ в Донбассе при организации провокации. Об этом заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, разведка сообщает, что украинское командование настаивает на инсценировке химической атаки, ссылаясь на опыт "Белых касок" в Сирии, а кураторы из Великобритании требуют реальных жертв среди мирного населения, мотивируя это тем, что постановки в Сирии не имели желаемого эффекта. Для разрешения спора решено привлечь высшее киевское руководство, включая президента Петра Порошенко.
При этом в захваченных городах Донбасса были проведены учения по ликвидации последствий химического загрязнения. На самом деле проводилась подготовка экстренных служб Мариуполя и Дзержинска (переименован в Торецк) к осуществлению химической провокации, сообщил Басурин.
Напомним, в ноябре в Донбасс прибыли британские военные для организации химической провокации. Также ВСУ отрабатывают тактику уличных боев в зоне химического заражения. Провокация должна стать поводом для нанесения массированного ракетного удара по Донбассу.