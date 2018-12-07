07 Декабря 2018
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Путин назначил Лимаренко врио главы Сахалина

Президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий Олега Кожемяко.

"Назначить Лимаренко Валерия Игоревича временно исполняющим обязанности Губернатора Сахалинской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Валерий Лимаренко, Владимир Путин(2018)|Фото:http://kremlin.ru/

Как сообщало Накануне.RU, ранее областная дума Сахалина направила обращение президенту России, в котором депутаты называют ситуацию в регионе "критической" и просят в "скорейшем времени" назначить врио губернатора.

Напомним, в конце сентября Путин назначил Кожемяко врио губернатора Приморского края.

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Путин назначил Лимаренко врио главы Сахалина

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Теги: Валерий Лимаренко, Владимир Путин, Сахалин



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