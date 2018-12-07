Путин назначил Лимаренко врио главы Сахалина

Президент РФ Владимир Путин назначил Валерия Лимаренко врио губернатора Сахалинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Решение принято в связи с досрочным прекращением полномочий Олега Кожемяко.

"Назначить Лимаренко Валерия Игоревича временно исполняющим обязанности Губернатора Сахалинской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Сахалинской области", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее областная дума Сахалина направила обращение президенту России, в котором депутаты называют ситуацию в регионе "критической" и просят в "скорейшем времени" назначить врио губернатора.

Напомним, в конце сентября Путин назначил Кожемяко врио губернатора Приморского края.