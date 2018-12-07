07 Декабря 2018
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Политика За рубежом

Трамп подтвердил выдвижение Науэрт на пост постпреда США при ООН

Президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении выдвинуть руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт на должность постоянного представителя страны при ООН.

Напомним, в начале октября действующий американский постпред Никки Хейли выразила намерение уйти в отставку. Глава Белого дома заявил, что рассматривает пять кандидатур на эту должность. Позже стало известно, что возглавить этот пост предложено официальному представителю Госдепа.

"Хизер Науэрт будет выдвинута на пост постпреда при ООН", — передаёт ТАСС слова Трампа, сказанные у Белого дома.

Кандидатура должна будет получить одобрение Сената американского Конгресса.

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Трамп подтвердил выдвижение Науэрт на пост постпреда США при ООН

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Теги: Хизер Науэрт, Дональд Трамп, США, ООН, постпред



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