Пресс-служба губернатора Пермского края: Поручений Лапшину создавать "пермский стиль" не было

Губернатор Пермского края Максим Решетников попросил главного архитектора Перми Дмитрия Лапшина создать "пермский стиль", об этом заявил главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин.

Замначальника департамента градостроительства столицы Прикамья назвал приказ главы региона странным, напоминающим "старые эпохальные события". Об этом Дмитрий Лапшин рассказал в Екатеринбурге на круглом столе "Знаковая архитектура как способ создания идентичности государства" в ходе форума уникального строительства 100+.

В то же время в пресс-службе губернатора заявили Накануне.RU, что таких поручений в адрес администрации города от губернатора не было.