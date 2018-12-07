Источник сообщил о возможном аресте экс-главы РАО Федотова и его матери

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО

Источник сообщил о возможном аресте экс-главы РАО Федотова и его матери

Источник, близкий к следствию, сообщил о возможном аресте экс-главы Российского авторского общества Сергея Федотова и его матери по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

Московский главк МВД намерен попросить Тверской суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федотова, его матери. Кроме того, такая же мера пресечения может грозить и члену совета директоров РАО Светлане Темешевой. Соответствующие материалы поступили в сул.

Детали уголовного дела не уточняются.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году экс-главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова уже приговорили к 1,5 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Затем его отпустили по УДО.

Дело Федотова рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебную сделку со следствием. Напомним, Федотов был задержан 28 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Источник сообщил о возможном аресте экс-главы РАО Федотова и его матери

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Федотов, РАО, мошенничество



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.06.2017 18:12 Мск Экс-главу Российского авторского общества приговорили к 1,5 годам колонии

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 542

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети