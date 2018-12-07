Источник сообщил о возможном аресте экс-главы РАО Федотова и его матери

Источник, близкий к следствию, сообщил о возможном аресте экс-главы Российского авторского общества Сергея Федотова и его матери по делу о мошенничестве, передает ТАСС.

Московский главк МВД намерен попросить Тверской суд избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Федотова, его матери. Кроме того, такая же мера пресечения может грозить и члену совета директоров РАО Светлане Темешевой. Соответствующие материалы поступили в сул.

Детали уголовного дела не уточняются.

Как сообщало Накануне.RU, в 2017 году экс-главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова уже приговорили к 1,5 годам колонии за мошенничество в особо крупном размере. Затем его отпустили по УДО.

Дело Федотова рассматривалось в особом порядке, поскольку он заключил досудебную сделку со следствием. Напомним, Федотов был задержан 28 июня 2016 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.