Лавров: МИД РФ не получал от американцев доказательств нарушения ДРСМД

Москва не получала от Вашингтона подтверждений нарушения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона остановит свои обязательства по ДРСМД, если РФ за 60 дней не вернётся к его исполнению. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала такие обвинения "беспочвенными" и "ничем не подкреплёнными", а президент страны Владимир Путин — "запоздалым".

"Сейчас, когда министры иностранных дел НАТО поддержали позицию США (по ДРСМД, — прим.), была информация о том, что они это сделали после того, как Вашингтон ознакомил их с некими неопровержимыми документами, подтверждающими, что нарушение договора состоялось", — передаёт "Интерфакс" слова Лаврова, который подчеркнул, что российская сторона не получала таких документов.