Страны ОПЕК+ договорились о сокращении объемов добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки

На заседании ОПЕК+ в Вене участники договорились о сокращении объемов добычи нефти на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, передает "Интерфакс" со ссылкой на Bloomberg.

Вместе с тем, Иран в этой сделке по ограничению добычи нефти участвовать не будет. Страна получила соответствующее исключение из сделки.

Соглашение подписано на полгода.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Россия предварительносогласилась увеличить сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК + до 200 тыс. баррелей в сутки.

Напомним, российские нефтяные компании заявили о планах увеличить добычу в 2019 г. Наиболее существенный рост запланировала "Роснефть".