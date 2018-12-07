Литва ввела санкции против россиян из-за инцидента в Азовском море

Вильнюс ввёл санкции против граждан РФ, причастных к инциденту в Азовском море.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу России в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

"Литва твёрдо поддерживает Украину и ввела национальные санкции против лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе и Чёрном море", — передаёт ТАСС слова президента прибалтийской страны Дали Грибаускайте. При этом она не уточнила, о ком именно идёт речь.

Кроме того, по словам президента, будет увеличена военная помощь Киеву в виде большего количества амуниций, военных инструкторов и экспертов по кибернетической безопасности, "которые помогут в отражении гибридных атак, особенно во время выборов".