07 Декабря 2018
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Литва ввела санкции против россиян из-за инцидента в Азовском море

Вильнюс ввёл санкции против граждан РФ, причастных к инциденту в Азовском море.
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Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу России в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

"Литва твёрдо поддерживает Украину и ввела национальные санкции против лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе и Чёрном море", — передаёт ТАСС слова президента прибалтийской страны Дали Грибаускайте. При этом она не уточнила, о ком именно идёт речь.

президент Литвы Даля Грибаускайте(2016)|Фото: forex-indextop20.ru

Кроме того, по словам президента, будет увеличена военная помощь Киеву в виде большего количества амуниций, военных инструкторов и экспертов по кибернетической безопасности, "которые помогут в отражении гибридных атак, особенно во время выборов".

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Литва ввела санкции против россиян из-за инцидента в Азовском море

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Теги: Литва, санкции, антироссийские санкции, Азовское море, Керченский пролив



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