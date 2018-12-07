"Парковки заняты боулингом, трамвая нет": архитекторы раскритиковали микрорайон Академический в Екатеринбурге

При выполнении президентской задачи по созданию 120 млн кв. м жилья в год важно отказаться от расширения городов и строительства "на полях". Негативным примером такого подхода на форуме уникального строительства 100+ назвали Академический микрорайон Екатеринбурга, передает корреспондент Накануне.RU.

Генеральный директор компании "Яузапроект" Илья Заливухин заявил, что "строительство в полях" показало риски.

"Город не может жить без транспортного каркаса. Квадратные метры – последнее, что возникает в городе, сначала строится инфраструктура. Когда строятся только квадратные метры, получаются города, которые и городами не назовешь. Есть понятная общемировая практика интенсивного, а не экстенсивного развития. Скоро некому будет покупать поля с домами", - сказал эксперт.

По оценке руководителя проектов MLA+ Андрея Головина, сегодня в Екатеринбурге - около 32 млн кв. м жилья, 22 из которых – за пределами города. При этом столица Урала способна вместить 60 млн кв. м. жилья, значит пространственный ресурс Екатеринбурга еще не исчерпан, заключил эксперт.

Академический микрорайон Екатеринбурга показал плохой пример застройки "на полях".

"Подземные парковки заняты боулингом, потому что жильцы не могут их купить. Трамвая нет. Девелоперы старались, но получилось то, что получилось", - пояснил Илья Заливухин.

Про Академический в негативном контексте вспомнил и министр строительства Михаил Волков на круглом столе, посвященном знаковой архитектуре.

"Если город одномоментно застраивается, мы создаем унылую архитектуру, которая, может быть, и кажется современной сегодня, но завтра она станет обыденной и будет создаваться тяжелый образ. Мы видим это на примере тех микрорайонов, которые массово застраивались панельными домами, они сегодня достаточно унылые", - сказал министр.

"Академический район задумывался как перспективный, срок проекта по его строительству составлял от трех до пяти лет. Но сегодня технологии очень быстро развиваются. На начало проекта в Академическом мы не ожидали, что получим в конце", - добавил Волков.