Северный речной вокзал в Москве начали реконструировать

В Москве начата реставрация Северного речного вокзала. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Приступили к реставрации Северного речного вокзала. Это великолепное здание эпохи сталинского ампира. Интерьеры и фасады восстанавливаем по архивным материалам. Интересно, что звезда на шпиле вокзала сначала венчала Спасскую башню Кремля", - написал он.

Приступили к реставрации Северного речного вокзала. Это великолепное здание эпохи сталинского ампира. Интерьеры и фасады восстанавливаем по архивным материалам. Интересно, что звезда на шпиле вокзала сначала венчала Спасскую башню Кремля. pic.twitter.com/c47ubcONV6 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 декабря 2018 г.

Отметим, Северный речной вокзал был построен в 1930-х гг.