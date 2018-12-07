"Чтобы снести один ветхий дом, надо построить пять": на форуме 100+ назвали риски реновации в Екатеринбурге

В Екатеринбурге чтобы снести один ветхий дом, надо построить пять новых, иначе реновация принесет одни убытки. Об этом руководитель проектов MLA+ Андрей Головин рассказал на круглом столе, посвященном реновации в мегаполисах, в ходе форума уникального строительства 100+, передает корреспондент Накануне.RU.

Для нестоличной реновации важно учитывать стоимость земли, в противном случае велик риск понести от обновления жилого фонда одни убытки, рассказал эксперт.

"Например, в текущих условиях рынок недвижимости Москвы позволяет строить одну-две жилые единицы, и при этом экономический эффект проекта может быть достаточно положительным. При таких соотношениях в Екатеринбурге мы ничего, кроме убытков, иметь не будем. Поэтому чтобы снести одну жилую единицу, нужно построить пять", - отметил Андрей Головин.

По словам архитектора, в этой ситуации возникает риск построить вместо одного ветхого жилья другое.

"Ветхое жилье невозможно заменить новой стройкой, потому что оно становится ветхим не из-за качества материалов, а из-за невозможности большинства собственников жилья содержать его", - добавил Головин. По его словам, ликвидировать ветхий фонд можно только тогда, когда повысятся доходы граждан.

Задачу президента по строительства 120 млн кв. м жилья каждый год необходимо выполнить грамотно: не строить новые дома "на полях" – на окраине города, а развивать уже существующие территории.

По оценке эксперта, сегодня в Екатеринбурге около 32 млн кв. м жилья, 22 из которых – за пределами города. При этом столица Урала способна вместить 60 млн кв. м. жилья, значит пространственный ресурс Екатеринбурга еще не исчерпан, заключил Андрей Головин.

Напомним, летом власти Екатеринбурга заявили о старте программы реновации. Она затронет не хрущевки, а бараки. Под реновацию в Екатеринбурге попадут микрорайоны Вторчермет, Старая Сортировка, Эльмаш и Химмаш.