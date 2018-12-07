07 Декабря 2018
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"Чтобы снести один ветхий дом, надо построить пять": на форуме 100+ назвали риски реновации в Екатеринбурге

В Екатеринбурге чтобы снести один ветхий дом, надо построить пять новых, иначе реновация принесет одни убытки. Об этом руководитель проектов MLA+ Андрей Головин рассказал на круглом столе, посвященном реновации в мегаполисах, в ходе форума уникального строительства 100+, передает корреспондент Накануне.RU.

Для нестоличной реновации важно учитывать стоимость земли, в противном случае велик риск понести от обновления жилого фонда одни убытки, рассказал эксперт.

"Например, в текущих условиях рынок недвижимости Москвы позволяет строить одну-две жилые единицы, и при этом экономический эффект проекта может быть достаточно положительным. При таких соотношениях в Екатеринбурге мы ничего, кроме убытков, иметь не будем. Поэтому чтобы снести одну жилую единицу, нужно построить пять", - отметил Андрей Головин.

По словам архитектора, в этой ситуации возникает риск построить вместо одного ветхого жилья другое.

"Ветхое жилье невозможно заменить новой стройкой, потому что оно становится ветхим не из-за качества материалов, а из-за невозможности большинства собственников жилья содержать его", - добавил Головин. По его словам, ликвидировать ветхий фонд можно только тогда, когда повысятся доходы граждан.

Задачу президента по строительства 120 млн кв. м жилья каждый год необходимо выполнить грамотно: не строить новые дома "на полях" – на окраине города, а развивать уже существующие территории.

По оценке эксперта, сегодня в Екатеринбурге около 32 млн кв. м жилья, 22 из которых – за пределами города. При этом столица Урала способна вместить 60 млн кв. м. жилья, значит пространственный ресурс Екатеринбурга еще не исчерпан, заключил Андрей Головин.

Йоуст Ван ден Хук, Андрей Головин, Матти Кайянсинко(2018)|Фото: Накануне.RU

Напомним, летом власти Екатеринбурга заявили о старте программы реновации. Она затронет не хрущевки, а бараки. Под реновацию в Екатеринбурге попадут микрорайоны Вторчермет, Старая Сортировка, Эльмаш и Химмаш.

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"Чтобы снести один ветхий дом, надо построить пять": на форуме 100+ назвали риски реновации в Екатеринбурге

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Теги: реновация, форум 100+, строительство, индивидуальная застройка, екатеринбург



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