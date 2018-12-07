07 Декабря 2018
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Экономика Челябинская область

Проект бюджета Челябинска на 2019 год прошел публичные слушания

В Челябинске прошли публичные слушания по проекту бюджета на 2019 год и плановый период. Участники единогласно одобрили главный финансовый документ города, передает корреспондент Накануне.RU.

Первым на слушания выступил председатель комитета экономики Челябинска Александр Руденко, который представил прогноз социально-экономического развития Челябинска на 2019 год. Он разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом.

При его разработке были учтены тенденции, которые сложились в экономике города в текущем году. Так, к положительным моментам отнесли рост объема отгруженных товаров на 8,6%, инвестиций на 24,5%, прибыли предприятия на 35%. При этом в городе снизился индекс промышленного производства до 96% и объем введенного в действие жилья до 75%.

При планировании бюджета за основу был взят базовый вариант прогноза социально-экономического развития города, который учитывает стабилизацию ситуации в экономики.

Согласно проекту, доходы городского бюджета составят на 2019 год 33 млрд 486,7 млн рублей, расходы - 34 млрд 102,9 млн рублей, дефицит – 616,3 млн рублей.

Собственные доходы запланированы в размере 12 млрд 813,1 млн рублей или 38,3 % доходов бюджета, межбюджетные трансферты планируются в сумме 20 млрд 673,5 млн рублей (61,7 %).

Бюджет города будет социально ориентированным – 84,3% расходов или 28 млрд 738,5 млн рублей.

Ряд замечаний к проекту бюджета высказал председатель Контрольно-счетной палаты города Юрий Ветриченко. Он отметил, что в пояснительной записке к проекту бюджета не отражены причины сокращение отдельных прогнозируемых доходов по сдаче в аренду муниципального имущества, добавив, что в текущем году комитетом по управлению имуществом и земельных отношений не в полной мере была использована возможность сокращения задолженности по неналоговым доходам, получаемым в виде арендной платы за передачу в пользование муниципального имущества. По состоянию на 1 октября эта задолженность составила 2 млрд 173 млн руб.

Кроме того, в бюджете проектируется финансирование 49 муниципальных программ, из которых 41 требует корректировки, поскольку объемы их финансирования не соответствуют показателям проекта бюджета.

В целом Ветриченко подчеркнул, что бюджет сбалансированный и отвечает требованиям бюджетного законодательства, и рекомендовал его принять в первом чтении.

Заведующая кафедрой экономики, финансов и бухгалтерского учета Наталья Коротина обратила внимание на традиционно низкую долю неналоговых доходов, которая составляет 4,6%. В среднем по России этот показатель составляет 7%, а по городским округам 10%.

"Неналоговые доходы являются залогом устойчивости местного бюджета и позволяют избежать значительных колебаний при изменении рыночных конъектур. Величина и доля неналоговых доходов отражают результаты политики по управлению муниципальным имуществом. В связи со сложившейся ситуацией рекомендуется администрации города усилить работу по увеличению поступлений от управления имуществом", - подчеркнула она.

добавим, что проект бюджета Челябинска на 2019 год и плановый период прошел публичные слушания. В первом чтении документ планируется принять уже 18 декабря.

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Проект бюджета Челябинска на 2019 год прошел публичные слушания

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Теги: бюджет Челябинска, расходы, доходы, публичные слушания,



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