СМИ: Россия сократит добычу на 200 тыс. баррелей

Россия предварительно согласилась увеличить сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК + до 200 тыс. баррелей в сутки. О достижении договоренностей сообщает Reuters.

Ранее Россия была согласна сократить лишь 140 тыс. баррелей в день из 1 млн баррелей, приходящихся на всех участников сделки. При этом доля стран не ОПЕК - 350 тыс. баррелей.

Переговоры осложняет позиция Ирана, сообщает Bloomberg, государство отказывается даже от символического сокращения добычи.

Итоговое заседание ОПЕК + начнется в 17 часов по московскому времени. По его итогам будет сделано заявление о мерах по сокращению добычи.

Как сообщало Накануне.RU, российские нефтяные компании заявили о планах увеличить добычу в 2019 г. Наиболее существенный рост запланировала "Роснефть".