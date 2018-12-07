В Кунгуре пострадал "Дом кожевенного завода купца Пономарева", ущерб памятнику – 15 миллионов

Возбуждено уголовное дел из-за порчи в Кунгуре "Дома кожевенного завода купца Пономарева", являющегося объектом культурного наследия регионального значения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Собственник объекта незаконно произвел строительно-монтажные работы. В частности, без документов памятник архитектуры реконструировали, В результате полностью уничтожены оконные заполнения с декоративными нащельниками в виде полуколонны с коринфской капителью и базой, отбит защитный декоративно – штукатурный слой фасада дома и значимые декоративные элементы.

Сумма ущерба – 15 млн руб. Возбуждено дело.