Один из лидеров нацболов* получил три года колонии за пистолет

Сопредседатель незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин получил три года общего режима по приговору районного суда Ростовской области за контрабанду оружия через российско-"украинскую" границу. Товарищи по партии несогласны с заточением своего лидера и утверждают, что пистолет "Макарова" и семь патронов ему подбросили спецслужбы при переходе границы ДНР на пропускном пункте Матвеев Курган 7 апреля 2019 г.

По версии суда, Александр Аверин, "имея преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕАЭС огнестрельного оружия и боеприпасов, реализуя его в неустановленное в ходе предварительного следствия время на территории Республики Украина в месте, в ходе предварительного следствия не установленном, приобрел пистолет Макарова ПМ и семь патронов калибра 9 мм".

Защитники нацбола [*Национал-большевистская партия запрещена в РФ] указывали на несостыковки в дактилоскопической экспертизе.

"На главный вопрос защиты эксперту – "Почему след изъятого пальца не помещается на том месте, откуда его якобы изъяли?", он [эксперт] ответить не смог. На другие вопросы об общем нарушении методики экспертизы суд также вразумительного ответа не получил. После выступления эксперта суд назначил небольшой перерыв, после которого выяснилось, что эксперт буквально сбежал из здания суда, хотя даже судья попросил его задержаться", - рассказали в пресс-службе "Другой России".

Уже известно, что сторона защиты будет обжаловать приговор.

Отметим, что Александр Аверин в 2014-2015 гг. в качестве добровольца воевал на стороне ЛДНР.