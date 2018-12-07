Мэрия Перми единственный участник торгов на покупку манежа "Спартак"

Администрация Перми стала единственным участником торгов на покупку легкоатлетического манежа "Спартак", сообщает "Ъ" со ссылкой на конкурсного управляющего "Магнит-Инвест" Елену Котельникову.

Как сообщало Накануне.RU, манеж "Спартак" находится в собственности компании-банкрота "Магнит-инвест". Ранее власти города уже говорили о готовности выкупить спортивный объект, по цене 160 млн руб. - по данным администрации, это сумма рыночной стоимости объекта. Однако здание манежа площадью 10,2 тыс. кв. м, земельный участок 15,7 тыс. кв. м по ул. Рабочая, 9 и участок площадью 914 кв. м по ул. Рабочая, 9г изначально было выставлено на продажу за 177,7 млн руб.

Депутаты городской думы приняли решение принять участие в торгах, но когда цена на объект снизится на 10%. Это и произошло. Торги 30 октября не состоялись - никто не заявился, цену снизили до той, что была приемлема для города.