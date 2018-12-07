07 Декабря 2018
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Религия В бывшем СССР За рубежом Украина

Онуфрий отправил обратно Варфоломею приглашение на "объединительный собор" раскольников

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий получил письмо от Константинопольского патриарха Варфоломея с приглашением участвовать в "объединительном соборе" украинских раскольников и копию другого письма, в котором Варфоломей шантажирует Онуфрия, угрожая "забрать" у него титул, если он не присоединится к раскольникам. Однако предстоятель канонической УПЦ запечатал послание в конверт и без ответа отправил по обратному адресу, сообщает Союз православных журналистов со ссылкой на свои источники.
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Отмечается, что так же намерены поступать и другие архиереи УПЦ.

Как сообщало Накануне.RU, Фанар и Киев активно зазывают епископов УПЦ на "собор" 15 декабря. Собор же епископов УПЦ 13 ноября заявил о невозможности объединения с раскольниками.

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Онуфрий отправил обратно Варфоломею приглашение на "объединительный собор" раскольников

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Теги: Украина, Варфоломей, Онуфрий, церковь



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