Цуканов обсудил с министром науки России идею создания научно-образовательного центра в Свердловской области

Сегодня, 7 декабря, полномочный представитель президента РФ Николай Цуканов провел рабочую встречу с министром науки и высшего образования РФ Михаилом Котюковым, в ходе которой обсуждались вопросы по реализации национального проекта "Наука". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, отдельное внимание участники встречи уделили вопросу деятельности специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета.

В обсуждении также приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, председатель уральского отделения РАН Валерий Чарушин, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский.

Михаил Котюков отметил, что в Екатеринбурге есть все условия для того, чтобы СУНЦ стал центром мирового уровня.

"Здесь сильное академическое ядро, есть поддержка и федерального университета, и региональной власти", - сказал министр.

Полномочный представитель президента добавил, что для достижения этой цели необходимо четко сформулировать задачи и разработать дорожную карту.

"Создание научных центров мирового уровня является одной из приоритетных задач национального проекта в сфере науки, и Уральский федеральный округ готов соответствовать всем требованиям", - отметил Николай Цуканов.

В начале 2019 года в Екатеринбурге планируется окружное совещание с ректорами вузов на базе УрФУ по вопросу разработок инновационных технологий для цифровой индустрии и их внедрения в крупных промышленных компаниях.