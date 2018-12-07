"Относиться к людям и их проблемам с уважением": в "ЕР" заявили о введении этических норм для членов партии

В "Единой России" заявили о введении этических норм, обязательных для следования всеми членами партии.

Как заявил депутат Госдумы Андрей Красов на дискуссионной площадке "Обновление", которая состоялась в первый день XVIII съезда "ЕР", "есть отдельные представители, которые своими действиями и высказываниями могут бросать тень на работу всей партии".

"Например, когда позволяют себе высокомерное отношение к людям, сомнительные высказывания, действия. Ведь все это в итоге негативно сказывается на имидже "Единой России", - признал Красов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, этические нормы сформулированы следующим образом:

- относиться к людям и их проблемам с уважением и вниманием, помогать им в защите прав, в восстановлении справедливости, в преодолении трудных жизненных ситуаций;

- исключить действия и высказывания, которые могут привести к ущемлению прав и свобод человека, отвечать за сказанное слово, не допускать высказываний, унижающих достоинство людей;

- быть нетерпимым к попыткам пересмотра и искажения истории России, попранию ее традиций, духовных ценностей наших народов, проявлению неуважения к ее тысячелетней культуре и уникальному опыту межнационального единства;

- придерживаться принципа личной скромности и сдержанности в публичном поведении;

- в ответ на публичные обвинения в совершении противоправных или аморальных действий публично защищать свои честь, достоинство и репутацию всеми законными средствами. В случае, если обвинения в совершении преступлений или проступков соответствуют действительности и дискредитируют партию, немедленно подавать в отставку со всех партийных должностей;

- открыто высказывать и отстаивать свою позицию в ходе партийной дискуссии, после принятия окончательного решения придерживаться коллегиальной партийной позиции;

- выполнять взятые перед людьми обязательства, лично и регулярно отчитываться об исполнении наказов, обещаний, обращений граждан, реализации предвыборных программ.

Напомним, недавно одна из представительниц партии - директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких - угодила в громкий скандал, заявив, что государство ничего не должно молодежи. После этого высказывания чиновницу отстранили от должности, а затем вывели из политсовета "Единой России".

При этом сама Глацких заявила, что уходить в отставку не собирается, так как "совесть не позволяет".