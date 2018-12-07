07 Декабря 2018
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В Екатеринбурге состоялась вторая церемония вручения наградных знаков "Орден святой Екатерины"

В Екатеринбурге состоялась вторая церемония вручения наградных знаков "Орден святой Екатерины", передает корреспондент Накануне.RU.

Специальная награда была учреждена Фондом святой Екатерины в прошлом году для поощрения социально активных горожан, которые самоотверженно работают в повседневной жизни, и для тех, кто проявил героизм и мужество в чрезвычайной ситуации. Наградами "Орден святой Екатерины" удостоены 11 свердловчан.

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

"Наградой поощряются жители города, которые проявили доблесть и силу духа в чрезвычайной ситуации, а также самоотверженно трудятся в повседневной жизни на наших глазах, – сказал в приветственном слове губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. – Все вы внимательные и отзывчивые люди, обладающие чутким сердцем и большим чувством долга. Уверен, что ваши поступки и достойные дела станут примером для юного поколения и всех жителей региона".

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

Один из учредителей Фонда святой Екатерины Андрей Козицын напомнил, что 7 декабря отмечают православный праздник, посвященный святой Екатерине. В этот день соблюдают традиции, помогающие изменить жизнь в лучшую сторону и привлечь счастливые события.

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

Почетную награду свердловчане получили из рук главы региона и учредителей Фонда святой Екатерины – председателя совета директоров "Русской медной компании" Игоря Алтушкина и генерального директора Уральской горно-металлургической компании Андрея Козицына.

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

В числе награжденных, например, молодые люди Олег Заболотников и Виталий Иванов, которые в марте 2018 года спасли жильцов дома во время пожара. Антон Савчук, водитель такси, за свой счет и в свободное от работы время ремонтирующий квартиры пенсионерам. Мама двух детей Надежда Чуприянова, помогающая семьям, воспитывающим детей-инвалидов, взаимодействуя с различными благотворительными фондами она делает жизнь детей с ограниченными возможностями легче и доступнее. Подполковник в запасе Олег Савин, возглавивший группу добровольцев, отправившуюся помогать пострадавшему от наводнения Крымску. Сестра милосердия Валентина Брюханова, помогающая семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, а также многодетным малоимущим семьям и бездомным. Еще одна сестра милосердия инвалид-колясочник Ирина Сычева. Медбрат Геннадий Бызов, занимающийся паллиативной медицинской помощью. Еще одна сестра милосердия Елена Босенко. Старший бортпроводник Татьяна Булаева, принявшая роды во время полета. Вместе с наградой от Фонда святой Екатерины каждый из них получил по 200 тысяч рублей.

Вспомнили и о подвиге, о котором молчали 38 лет - Виктор Курочкин погиб, спасая людей во время катастрофы атомного подводного орденоносца К-429.

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

вручение наградных знаков "Орден святой Екатерины"(2018)|Фото: Накануне.RU

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В Екатеринбурге состоялась вторая церемония вручения наградных знаков "Орден святой Екатерины"

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Теги: Фонд святой Екатерины, наградные знаки, Орден святой Екатерины, люди, подвиги



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