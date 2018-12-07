07 Декабря 2018
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Экономика В России

Российские банки получили инструкции на случай отключения от Visa и Mastercard

Центробанк разослал информационное письма, в которых содержатся советы по действиям на случай отключения платёжных систем Visa и Mastrecard.

Как сообщают "Ведомости", малым банкам советуют найти запасного партнёра, который смог бы заняться обслуживанием карт. Дело в том, что малые банки работают с платёжными системами не напрямую, а через банки-партнёры. Получение письма подтвердили в пяти банках.

Появление документа может быть связано с возможным введением новых санкций, предусматривающих отключение некоторых российских банков от международных платёжных систем.

Напомним, в августе этого года крымский "Генбанк" перестал выпускать карты Visa и Mаstercard, перейдя на карты "Мир".

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Российские банки получили инструкции на случай отключения от Visa и Mastercard

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Теги: Visa, Mastercard, банки, платёжные системы, Центробанк



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