"Землю - крестьянам?" Московский архитектор назвал рецепт успешной реновации

В российских городах необходимо развивать индивидуальную застройку, так горожане обезопасят себя от появления небоскребов во дворах и произвола застройщиков и властей. Такое мнение высказал московский архитектор, гендиректор компании "Яузапроект" Илья Заливухин во время обсуждения реновации в мегаполисах на форуме уникального строительства 100+, передает корреспондент Накануне.RU.

"Жить надо в центре, около метро, около парка и в кайф", - такую формулу комфортного проживания в мегаполисе компания "Яузапроект" вывела по итогам соцопроса.

Помочь в ее воплощении могло развитие в городах индивидуального строительства. Так жители получили бы возможность управлять своими домами и дворами, обезопасили себя от произвола властей и застройщиков, считает Илья Заливухин.

"В городах очень много собственников земли, общественности, власти. Эти три группы должны договориться, как же они будут развивать свой город, потому что город – это общее дело, это один большой диалог. Нужно обратить внимание на интересы собственников, причем под собственниками в городе я понимаю не только бывшие заводы, но и собственников кварталов, квартир, которым нужно отмежевать землю и дать им возможность распоряжаться своей жильем. Все жители города должны иметь не только квартиры, но и землю. Когда они будут иметь землю, во дворе на их земле никто уже не сможет построить никакой небоскреб, потому что это будет их земля, их квартал", - пояснил журналистам Илья Заливухин.

Сегодня любой город можно разделить на две зоны – частное и государственное. Это устаревший постсоветский подход, от которого пора отказаться, считает эксперт.

"Государство должно создать для города фундамент развития – инфраструктурный, инженерный, транспортный, социокультурный каркас, а собственники земли при помощи кредитов, крупных девелоперов в своих интересах должны развивать эти участки", - добавил архитектор.

Илья Заливухин рассказал, что такая схема работает в Торонто, Сингапуре и Китае.

"У нас не Советский Союз, земля не общая и квартиры не раздаются очередникам бесплатно, поэтому мы должны принять эти правила игры. Это выгодно и жителям – развивать свой город, свой участок, вернуть землю народу и тогда у них появится ответственность. Никто не будет убираться и ничего строить на вашей территории, но вы сами будете нести ответственность за этот город", - заметил градостроитель.

Чтобы собственники не злоупотребляли своими правами на землю, город разрабатывает правила землепользования и программу развития.

"Надо не просто спросить жителей, что они хотят, а заставить их трудиться на своей земле, тогда появятся доходные дома, лавки, магазины. Строить квадратные метры должны сами жители", - заключил Илья Заливухин.