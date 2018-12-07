Издатель "Медузы" покидает свой пост с 1 января

Издатель "Медузы" Илья Красильщик объявил о своем уходе. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

"Я ухожу из Медузы с 1 января 2019 года", - сообщил он.

Причины своего решения он не сообщил. В своем публичном заявлении Красильщик рассказал об успехах издания и поблагодарил тех, с кем ему довелось работать в команде.

В свою очередь РБК сообщает, что уход издателя может быть связан с конфликтом с генеральным директором "Медузы" Галиной Тимченко.

Ранее издание из-за этического скандала покинул главред "Медузы" Иван Колпаков.