"Бедный Йорик": Симоньян показала трость Суркова с черепом-набалдашником

Всю неделю в сети обсуждали неожиданное появление на публике помощника президента России Владислава Суркова (54) с тростью. Поползли самые разные слухи, в итоге глава телеканала RT Маргарита Симоньян (38) заявила в соцсетях, что прихрамывание Суркова – следствие спортивной травмы, мол, они играл в стритбол.

Сегодня же она опубликовала фото, на котором Сурков держит в кадре свою трость: черную, с набалдашником в виде черепа. "Поэтический ужин с прекрасным человеком, ставшим жертвой стритбола. Трость - это бедный Йорик, если что", - пояснила журналистка.

Напомним, в мае прошлого года фотографии похудевшего и осунувшегося до неузнаваемости Суркова произвели настоящий фурор в сети. Тогда пользователи пытались объяснить случившееся болезнью или диетой советника президента.