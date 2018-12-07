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Общество

"Бедный Йорик": Симоньян показала трость Суркова с черепом-набалдашником

Всю неделю в сети обсуждали неожиданное появление на публике помощника президента России Владислава Суркова (54) с тростью. Поползли самые разные слухи, в итоге глава телеканала RT Маргарита Симоньян (38) заявила в соцсетях, что прихрамывание Суркова – следствие спортивной травмы, мол, они играл в стритбол.
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Сегодня же она опубликовала фото, на котором Сурков держит в кадре свою трость: черную, с набалдашником в виде черепа. "Поэтический ужин с прекрасным человеком, ставшим жертвой стритбола. Трость - это бедный Йорик, если что", - пояснила журналистка.

Напомним, в мае прошлого года фотографии похудевшего и осунувшегося до неузнаваемости Суркова произвели настоящий фурор в сети. Тогда пользователи пытались объяснить случившееся болезнью или диетой советника президента.

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"Бедный Йорик": Симоньян показала трость Суркова с черепом-набалдашником

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Теги: маргарита симоньян, владислав сурков, спортивная травма, трость, череп



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Ранее 04.05.2017 15:53 Мск Владислав Сурков — о своём состоянии: "Хорошо, правда, хорошо"

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