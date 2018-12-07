Тюменская область заявится для участия в Гонке чемпионов

Тюменская область подаст заявку на проведение в 2019 году Гонки чемпионов. Заявку региона поддержит Союз биатлонистов России, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Соответствующее решение было принято на рабочей встрече Александра Моора с президентом Союза биатлонистов России Владимиром Драчевым, которая состоялась 7 декабря, в Центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Губернатор отметил важность крупных соревнований в областном центре зимних видов спорта. Он напомнил, что на последние соревнования в регион приезжали любители биатлона из 20 регионов.

"Поэтому мы формируем заявку на проведение в этом сезоне Гонки чемпионов, планируем принять ее в начале апреля и пригласить как биатлонистов, так и лыжников, такой формат мы уже использовали, и он понравился публике", – отметил Александр Моор.

Он заверил главу СБР, что соревнования будут организованы на высоком уровне. Владимир Драчев отметил, что не сомневается, что регион справится с этой задачей, поскольку имеет богатый опыт проведения масштабных спортивных соревнований и один из лучших биатлонных стадионов. Также он подчеркнул, что Тюменская область является базовым регионом для подготовки российской сборной по биатлону и проведения основных стартов.