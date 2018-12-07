Вексельберг оспорил американские санкции

Адвокат владельца группы "Ренова" Виктора Вексельберга подал ходатайство в Минфин США об отмене санкций, введенных в отношении бизнесмена американскими властями.

По данным агентства Bloomberg, Вексельберг прибег к услугам американского адвоката.

Россиянин был внесен в американский санкционный список в апреле 2018 года.

В июне этого года сообщалось, что швейцарские банки заблокировали счета Виктора Вексельберга, опасаясь попасть под американские санкции.

В июле Вексельберг продал свою швейцарскую компанию "Ренова менеджмент"российской компании, которая принадлежит его партнерам, с целью уйти от американских санкций.