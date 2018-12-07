В воскресенье в Екатеринбурге пройдет праздничное шоу в честь установки новогодней елки

В это воскресенье, 9 декабря, на главную площадь Екатеринбурга привезут живую восемнадцатиметровую елку. В честь этого для горожан на площади 1905 года устроят праздничное шоу с танцами и подарками, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Передачу праздничного дерева в распоряжение города осуществит лично Дед Мороз в сопровождении музыкантов танцующего оркестра "Уралбенд" и "Танцующих Медведей Тедди бойс шоу". Праздник начнется в 9.00.

Новогоднюю ель для горожан привезут из лесного массива под Михайловском, что находится в 130 км от Екатеринбурга. Также рядом с главной елкой установят еще 8 деревьев от 6 до 12 метров.

Стоит отметить, что живая ель на площади 1905 года будет установлена впервые после пятнадцатилетнего перерыва.