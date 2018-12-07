В Салехарде – порыв газопровода, близлежащие дома отключены от "голубого топлива"

У дома №103 по улице Сенькина в Салехарде произошла авария на газопроводе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.

Спасатели на место не выезжали, однако известно, что социально значимые объекты из-за случившегося не пострадали. В близлежащих домах газ отключен. Сейчас голубое топливо постепенно возвращается людям.

"Газопровод пострадал в начале четвертого, сейчас идет восстановление. Труба маленькая, авария незначительная, идущий по неq газ – для бытового использования: печки, котлы", - уточнили спасатели.