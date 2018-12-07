Акинфеев: игроки сборной России плакали после поражения от Хорватии на ЧМ-2018

Бывший голкипер сборной России по футболу Игорь Акинфеев вспомнил свои эмоции после поражения от сборной Хорватии в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Напомним, россияне вели в счете, затем стали проигрывать, но сравняли и дело дошло до серии пенальти. В 11-метровых удача оказалась на стороне хорватов, которые на ЧМ-2018 сумели дойти до финала.

По словам Акинфеева, после поражения в четвертьфинале была пустота.

"Да, вроде все хорошо, 1/4, чего от сборной никто не ожидал. Но при этом ты понимаешь, что эта 1/4 могла превратиться в полуфинал. Многие ребята плакали, а у меня даже не было каких-то эмоций, чтобы выразить, что чувствую. Как будто раз - все оборвалось, и ты не понимаешь, что делать дальше", - приводит слова голкипера Р-Спорт.

По его словам, затем приходит понимание, что "следующей игры у тебя не будет".

"И шанса, который вроде бы только что был, тоже не будет. И эмоции по большому счету ты все на поле отдал - новых взять неоткуда. И палочки волшебной нет, чтобы что-то изменить", - добавил Акинфеев.

Напомним, в октябре этого года Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России, решив сосредоточиться на выступлениях за московский ЦСКА.