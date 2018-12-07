В Челябинске сокращается численность населения

В Челябинске за последние годы впервые зафиксирована миграционная убыль населения, снизился и естественный прирост населения. Об этом на публичных слушаниях по проекту бюджета города на 2019 год и плановый период сообщил председатель комитета экономики Челябинска Александр Руденко, передает корреспондент Накануне.RU.

В текущем году темпы прироста населения значительно замедлились. Так, за январь-сентябрь 2018 года число родившихся превысило число умерших только на 195 человек. В 2017 году этот показатель составлял 751 человек.

Кроме того, зафиксирована миграционная убыль населения.

"За девять месяцев 2018 года число выбывших из города мигрантов превысило число прибывших на 1 тыс. 512 человек", - отметил Руденко.

Однако, несмотря на снижение численности населения, власти уверены, количество работников будет расти, в том числе за счет изменений пенсионного законодательства.

В целом, наблюдается сокращение удельного веса населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения с 64,7% в 2005 году до 58,6% в 2017 году.

Власти считают, что такая тенденция будет краткосрочной, а в долгосрочной перспективе город получит миграционный прирост. Это произойдет, в том числе, и за счет проведения саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.