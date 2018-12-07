07 Декабря 2018
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Общество

Кевин Харт не будет вести "Оскар" – его обвинили в гомофобии

Американский актер и комик Кевин Харт (39), которого на этой неделе назначили вести церемонию вручения премии "Оскар", не будет принимать участие в этом событии. Такое решение было принято после скандала, разразившегося вокруг "гомофобных твитов" артиста.

Комик утверждает, что это его решение. Ранее оргкомитет премии попросил Харта извиниться, он сначала не захотел этого делать, а потом аж дважды попросил прощения.

Кевину припомнили твиты за 2011 год. "Мне жаль, что я причинил людям боль… Я работаю над собой и продолжу это делать. Моя цель – объединять людей, а не разобщать их. Приношу Академии благодарность. Надеюсь, мы еще сможем поработать вместе", - написал Харт в микроблоге.

В одном из твитов за 2011 год Харт написал: "Йо, если мой сын вернется домой и начнет играть с кукольным домиком моей дочери, я собираюсь разломать домик у него над головой и сказать ему "прекрати, ты же не гей!".

Премию "Оскар" вручат 24 февраля 2019 года.

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Кевин Харт не будет вести "Оскар" – его обвинили в гомофобии

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Теги: кевин харт, премия оскар, ведущий, гомофобия



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