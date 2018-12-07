Глава СПЧ возьмет ситуацию со сносом дома на Карла Либкнехта под личный контроль

07 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России объявился новый Жириновский

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Глава СПЧ возьмет ситуацию со сносом дома на Карла Либкнехта под личный контроль

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву по поводу скандальной ситуации со сносом жилого дома на Карла Либкнехта, 40, на месте которого хотят построить новый зал филармонии. Письмо главы СПЧ опубликовал у себя на странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских, передает корреспондент Накануне.RU

В письме Федотов сообщает, что уже попросил губернатора Евгения Куйвашева оказать содействие в разрешении ситуации в пользу собственников жилого дома. Он также готов проконтролировать эту конфликтную ситуацию.

"Я обратился к губернатору свердловской области Евгению Куйвашеву с настоятельной просьбой дать поручение рассмотреть доводы жителей указанного дома в защиту их законных интересов с тем, чтобы найти взаимоприемлемое решение данной конфликтной ситуации, а также взять ее под личный контроль", - говорится в документе.

Напомним, что строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге начали активно обсуждать в конце сентября этого года, когда жильцы пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40 узнали о возможном сносе их дома - на его месте и должна появиться филармония. Сами собственники квартир категорически отказываются съезжать и продавать свое жилье. Сложившаяся ситуация вызвала общественный резонанс, на защиту жильцов встали известные личности Екатеринбурга.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава СПЧ возьмет ситуацию со сносом дома на Карла Либкнехта под личный контроль

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: филармония, Карла Либкнехта, глава СПЧ, Михаил Федотов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.12.2018 09:19 Мск "Ради проекта Заха Хадид в Баку снесли полгорода". Глава минстроя объяснил, чем ему нравится проект свердловской филармонии
Ранее 06.12.2018 15:56 Мск "Конкурс делается ради конкурса": главный архитектор Свердловской области о сносе жилого дома ради филармонии
Ранее 06.12.2018 12:10 Мск Авторы проекта нового зала свердловской филармонии знали о сносе жилого дома
Ранее 05.12.2018 12:32 Мск В мэрии Екатеринбурга хотят диалога с жителями дома, который могут снести под новый зал филармонии
Ранее 03.12.2018 16:20 Мск Замглавы Екатеринбурга получил предостережение от прокуратуры из-за нового зала филармонии
Ранее 28.11.2018 11:17 Мск Чернецкий предложил для нового зала филармонии пожертвовать частью парка вместо жилого дома
Ранее 28.11.2018 08:46 Мск Прокуратура нашла нарушения в действиях Свердловской филармонии
Ранее 27.11.2018 15:27 Мск "Внезапно пригласили": жильцы дома, который хотят снести по проекту Свердловской филармонии, встретились с городскими чиновниками
Ранее 26.11.2018 12:01 Мск В Екатеринбург прилетит автор скандального проекта нового зала филармонии
Ранее 21.11.2018 07:48 Мск Мединский поддержал проект строительства нового зала Свердловской филармонии, ради которого придется снести жилой дом
Ранее 20.11.2018 14:06 Мск У жильцов дома возле Свердловской филармонии пытаются выкупить квартиры
Ранее 10.11.2018 12:10 Мск Актер "Уральских пельменей" выступил в защиту жильцов дома, который хотят снести ради нового зала филармонии
Ранее 08.11.2018 10:32 Мск Прокуратура взяла на особый контроль ситуацию со сносом дома, на месте которого хотят построить новый зал Свердловской филармонии
Ранее 07.11.2018 11:19 Мск Минстрой РФ вмешается в конфликт Свердловской филармонии и жильцов дома, который хотят снести
Ранее 07.11.2018 08:48 Мск "Решение о сносе дома не принято". Прокуратура проверила законность проекта строительства Свердловской филармонии
Ранее 02.11.2018 08:45 Мск "Культурные рейдеры". Из свердловской казны выделят 362 млн на новый зал филармонии, ради которого снесут жилой дом
Ранее 31.10.2018 13:50 Мск Депутат Госдумы встал на сторону жильцов дома, который могут снести ради нового здания Свердловской филармонии
Ранее 31.10.2018 10:18 Мск "Почему необходимо ломать жилое здание ради понтов?": гитарист "Чайфа" раскритиковал идею сноса дома по проекту Свердловской филармонии
Ранее 30.10.2018 13:23 Мск Скандал вокруг проекта Свердловской филармонии: жильцы дома, приговоренного к сносу, адресовали 14 вопросов властям
Ранее 30.10.2018 12:16 Мск Ситуация накаляется: жильцы пятиэтажки, которую хотят снести ради нового зала филармонии, пишут новое обращение
Ранее 23.10.2018 16:06 Мск "Исключительно для друзей". На презентацию расширения Свердловской филармонии со сносом жилого дома приглашают только "избранных"
Ранее 23.10.2018 10:15 Мск Новому залу филармонии быть. Мэрия Екатеринбурга решила, что "сохранить жилой дом невозможно"
Ранее 15.10.2018 10:04 Мск В Екатеринбурге МЧС проверит состояние пятиэтажки, которую могут снести ради строительства нового зала филармонии
Ранее 15.10.2018 09:03 Мск В сети появился ролик от архитекторов проекта нового здания Свердловской филармонии
Ранее 27.09.2018 16:25 Мск "Мы идем по пути парадигмы – вместо старого – строим новое". Как проект нового зала филармонии поменяет Екатеринбург?
Ранее 25.09.2018 16:22 Мск Свердловский минстрой опубликовал проект нового зала филармонии
Ранее 18.05.2018 09:30 Мск Определены финалисты международного конкурса на проект нового концертного зала Свердловской филармонии
Ранее 11.05.2018 11:37 Мск Свердловское правительство выделит 300 млн на новый акустический зал филармонии
Ранее 05.04.2018 13:52 Мск Стартовал конкурс на проект нового концертного зала для Свердловской филармонии
Ранее 02.03.2018 16:14 Мск Куйвашев объявил международный конкурс на проект нового здания cвердловской филармонии

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 531

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети