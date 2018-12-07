Глава СПЧ возьмет ситуацию со сносом дома на Карла Либкнехта под личный контроль

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов обратился к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву по поводу скандальной ситуации со сносом жилого дома на Карла Либкнехта, 40, на месте которого хотят построить новый зал филармонии. Письмо главы СПЧ опубликовал у себя на странице в Facebook депутат Госдумы Андрей Альшевских, передает корреспондент Накануне.RU

В письме Федотов сообщает, что уже попросил губернатора Евгения Куйвашева оказать содействие в разрешении ситуации в пользу собственников жилого дома. Он также готов проконтролировать эту конфликтную ситуацию.

"Я обратился к губернатору свердловской области Евгению Куйвашеву с настоятельной просьбой дать поручение рассмотреть доводы жителей указанного дома в защиту их законных интересов с тем, чтобы найти взаимоприемлемое решение данной конфликтной ситуации, а также взять ее под личный контроль", - говорится в документе.

Напомним, что строительство нового зала филармонии в Екатеринбурге начали активно обсуждать в конце сентября этого года, когда жильцы пятиэтажки на улице Карла Либкнехта, 40 узнали о возможном сносе их дома - на его месте и должна появиться филармония. Сами собственники квартир категорически отказываются съезжать и продавать свое жилье. Сложившаяся ситуация вызвала общественный резонанс, на защиту жильцов встали известные личности Екатеринбурга.