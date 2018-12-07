Индекс промпроизводства в Челябинске снизился на 5%

Индекс промышленного производства Челябинска за десять месяцев 2018 года упал до 95% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом на публичных слушаниях по проекту бюджета города на 2019 год и плановый период сообщил председатель комитета экономики Челябинска Александр Руденко, передает корреспондент Накануне.RU.

Руденко представил прогноз социально-экономического развития города на 2019 год и плановый период.

В своем докладе он отметил, что социально-экономическая ситуация в городе по-прежнему зависит от работы промышленности, которая обеспечивает пополнение доходной части бюджета города и решает вопросы занятости населения. При этом в Челябинске в 2018 году индекс промышленного производства снизился.

"В 2017 году рост цен на продукцию металлургии на мировом и внутреннем рынках и восстанавливающийся спрос оказали положительное влияние на промышленное производство. В 2018 году ситуация поменялась. Высокая база предыдущего года 108,8% и повышенная волатильность в отраслях металлургии внесли отрицательный вклад в динамику обрабатывающей промышленности. В результате индекс промышленного производства по итогам девяти месяцев составил 96%, за десять месяцев он – 95%", - отметил он.

При этом во всех трех вариантах прогноза социально-экономического развития города предусмотрен рост этого показателя. Так, по консервативному прогнозу рост индекса промышленного производства в 2019 год составит менее 1 %, по базовому варианту – 2,5%, по целевому варианту – от 2,9% в 2019 году до 5,4% к 2021 году.